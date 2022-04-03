Масована атака по Дніпропетровській області. Розповідаємо, що сталося минулої доби

Минулої доби ворог здійснив обстріл Дніпропетровської області. Одразу декілька ракетних ударів по місту Дніпро — ворог влучив по одному з об’єктів інфраструктури, двоє людей зазнали поранень.

Речниця ГУ ДСНС у Дніпропетровській області Євгенія Дудка повідомляє, що протиповітряна оборона збила чотири ракети та безпілотник.

— Але є й попадання ворожих ракет: зруйновано три будівлі та вісім одиниць техніки. На місці виникла пожежа, яку ліквідували 45 вогнеборців.

Два вибухи пролунали напередодні у Павлограді. Одна ворожа ракета влучила в залізничні колії, вагони та контактні мережі — знищено. Через іншу ракету постраждала одна людина. Міський голова повідомив, що пошкоджено і житлові будинки.

Зі смерчів окупанти вдарили по околицях Кривого Рогу окрім заправки, влучили й в приватні будинки. Постраждало майже десять осель і навчальний заклад.

Попри це є й хороші новини. Звільнено міста Київської області, які тижнями були окуповані. Раніше ми розповідали про ситуацію в Ірпені, там розбирають завали та розміновують місто.