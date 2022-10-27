Графики больше не работают: в YASNO предупредили о массовых отключениях света

Страна-террорист не оставляет попыток лишить Украину света. Однако даже без него мы можем рассмотреть все преступления россиян.

Сегодня ночью российские террористы совершили очередную атаку по нашей энергосистеме. Они атаковали энергетическую инфраструктуру в Киевской области.

Поскольку разрушения достаточно серьезные, то поставщик электроэнергии и газа YASNO на своей странице в Facebook предупредил пользователей о новом массовом аварийном отключении света и попросил всех запастись терпением.

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В столице наблюдается дефицит электроэнергии в 30%. То есть, вместо привычных 1 000-1 200 МВт, Киев может позволить себе потратить лишь 600-800 МВт.

Такая ситуация приводит к тому, что большая часть Киева может остаться без света вообще.

Чтобы не допустить полного обесточивания половины города, операторы системы распределения будут ограничивать потребление электроэнергии по указаниям Укрэнерго.

К сожалению, отключение света станет более продолжительным и будет касаться значительно большего количества потребителей. А графики отключений пока неактуальны.

Поэтому энергопоставщики и председатель Киевской ОВА просят киевлян и жителей области запастись терпением и как можно больше экономить энергоресурсы, используя их только в случаях крайней необходимости.

Такая ситуация будет продолжаться до тех пор, пока спецслужбы, которые уже работают на объектах, не устранят повреждения. Однако точных сроков стабилизации ситуации пока объявить никто не может.

Враг хочет дестабилизировать ситуацию. Чтобы помешать ему – читай дельные советы, как экономить свет от коридора до кухни. Помоги энергетикам и стране оправиться после ракетных ударов!

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