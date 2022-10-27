Украина

Графики больше не работают: в YASNO предупредили о массовых отключениях света

Вероника Кононенко, редактор сайта 27 октября 2022, 15:21
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