Графіки більше не працюють: в YASNO попередили про масові відключення світла

Країна-терорист не полишає спроб залишити Україну без світла. Однак навіть без нього ми здатні побачити всі їхні злочини.

Сьогодні вночі російські терористи здійснили чергову атаку на нашу енергосистему. Вони атакували енергетичну інфраструктуру в Київській області.

Оскільки руйнування доволі серйозні, то постачальник електроенергії та газу YASNO на своїй сторінці у Facebook попередив користувачів про нові масові аварійні відключення світла, тож усім треба запастися запасатися терпінням.

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У столиці спостерігається дефіцит електроенергії у 30%. Тобто, замість звичних 1 000-1 200 МВт Київ може дозволити собі витратити лише 600-800 МВт.

Така ситуація призводить до того, що більша частина Києва може залишитися без світла взагалі.

Щоб не допустити повного знеструмлення половини міста, оператори системи розподілу обмежуватимуть споживання електроенергії за вказівками Укренерго.

На жаль, відключення світла будуть тривалішими й стосуватимуться значно більшої кількості споживачів. А графіки ймовірних відключень наразі неактуальні.

Тож енергопостачальники та голова Київської ОВА просять киян та мешканців області терпінням та якомога більше економити енергоресурси, використовуючи їх лише у випадках крайньої потреби.

Така ситуація триватиме, допоки спецслужби, які вже працюють на енергетичних об’єктах, не усунуть пошкодження. Однак точних термінів стабілізації ситуації поки ніхто не може назвати.

Ворог хоче дестабілізувати ситуацію. Щоб стати йому на заваді – читай слушні поради, як економити світло від коридору до кухні. Допоможи енергетикам та країні оговтатися після ракетних ударів!

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