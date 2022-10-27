Україна

Графіки більше не працюють: в YASNO попередили про масові відключення світла

Вероніка Кононенко, редакторка сайту 27 Жовтня 2022, 15:21
Графіки більше не працюють: в YASNO попередили про масові відключення світла

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