Опасное купание в Затоке: три смерти и тяжелые разрывы органов у уцелевших

Украинцы до сих пор пренебрегают правилами безопасности во время ведения войны: к сожалению, такие случаи часто становятся смертельными для тех, кто пытается отдохнуть на побережьях украинских морей. В воскресенье Одесскую область облетела новость — в Затоке на вражеской мине подорвалось пятеро отдыхающих.

Прибившаяся на мель мина детонировала в Черном море, три купавшихся человека — погибли. Осколками травмировались и те, кто стоял на пляже. Состояние этих двух пострадавших до сих пор тяжелое.

На побережье тогда стояло еще десяток людей, и все это, несмотря на многократные запреты военной администрации области!

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В результате взрыва погибли трое мужчин в возрасте 25, 32 и 53 лет, которые были из Черниговской, Запорожской и Житомирской областей соответственно. Полицейские начали производство по факту несчастного случая в Одесской области.

Пострадавшие женщина и мужчина 44 и 43 лет до сих пор находятся в больнице. У обоих есть разрыв половых органов, разрыв тонкой кишки.

Цена за отдых на пляже — реанимация и два месяца реабилитации, в лучшем случае. В остальном —

смертельные случаи, которых ОВА Одесской области насчитала уже семь.

Чем заменить купание на море, если так хочется отдохнуть у воды, мы рассказывали тебе раньше.

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