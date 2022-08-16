Украина

Опасное купание в Затоке: три смерти и тяжелые разрывы органов у уцелевших

Анастасия Кожушко, региональный журналист программы Вікна-Новини 16 августа 2022, 14:30

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