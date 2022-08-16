Небезпечне купання у Затоці: три смерті та важкі розриви органів у вцілілих

Українці досі нехтують правилами безпеки під час ведення війни: на жаль, такі випадки часто стають смертельними для відчайдух і тих, хто намагається відпочити на узбережжях українських морів. У неділю Одеську область облетіла новина — в Затоці на ворожій міні підірвалися п’ятеро відпочивальників.

Міна, яку прибило на мілину, здетонувала у Чорному морі. Троє людей, які купалися, загинули. Уламками травмувалися й ті, хто стояв на пляжі. Стан цих двох осіб досі є тяжким.

На узбережжі тоді стояло ще з десяток людей, і все це попри багаторазові заборони військової адміністрації області!

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Внаслідок вибуху загинуло троє чоловіків віком 25, 32 та 53 років, які були з Чернігівської, Запорізької та Житомирської областей відповідно. Поліціянти розпочали провадження за фактом нещасного випадку в Одеській області.

Постраждалі жінка та чоловік 44 та 43 років досі перебувають у лікарні. В обох є розрив статевих органів, розрив тонкої кишки.

Ціна за відпочинок на пляжі — реанімація та два місяці реабілітації у кращому випадку. В іншому — смертельні випадки, яких ОВА Одеської області нарахувала вже сім.

Чим замінити купання на морі, якщо аж так кортить відпочити біля води, ми розповідали тобі раніше.

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