Пикапы для мобильных огневых групп: как украинский бизнес помогает силам ПВО

Чтобы пройти эту зиму и отопительный сезон, когда Россия будет массированно атаковать нас дронами-камикадзе, в Украине увеличивают количество мобильных огневых групп.
В Киевской области уже создали полсотни дополнительных групп по отражению атак врага. Их нужно обеспечить транспортом — пикапами. Часть партии автомобилей военным передают предприниматели, бизнес Украины и областные военные администрации.
В общей сложности мобильные огневые группы Киевской области получат 60 внедорожников для выполнения боевых задач.
Это станет результатом сотрудничества властей и бизнеса в рамках президентской программы United24, к которой присоединяются и иностранные компании и предприниматели.
На каждый автомобиль будут устанавливать специальное оборудование, которое поможет силам ПВО сбивать воздушные цели, запускаемые РФ.
На каждый автомобиль будут устанавливать специальное оборудование, которое поможет силам ПВО сбивать воздушные цели, запускаемые РФ.
Все это делается не просто так, ведь россияне предпринимают новые тактики и учатся обходить нашу ПВО.
Раньше мы тоже рассказывали тебе, какой будет зима в Украине в 2023-24 годах.
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