Пикапы для мобильных огневых групп: как украинский бизнес помогает силам ПВО

Чтобы пройти эту зиму и отопительный сезон, когда Россия будет массированно атаковать нас дронами-камикадзе, в Украине увеличивают количество мобильных огневых групп.

В Киевской области уже создали полсотни дополнительных групп по отражению атак врага. Их нужно обеспечить транспортом — пикапами. Часть партии автомобилей военным передают предприниматели, бизнес Украины и областные военные администрации.

В общей сложности мобильные огневые группы Киевской области получат 60 внедорожников для выполнения боевых задач.

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Это станет результатом сотрудничества властей и бизнеса в рамках президентской программы United24, к которой присоединяются и иностранные компании и предприниматели.

На каждый автомобиль будут устанавливать специальное оборудование, которое поможет силам ПВО сбивать воздушные цели, запускаемые РФ.

Все это делается не просто так, ведь россияне предпринимают новые тактики и учатся обходить нашу ПВО.

Раньше мы тоже рассказывали тебе, какой будет зима в Украине в 2023-24 годах.

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