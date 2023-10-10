Украина

Пикапы для мобильных огневых групп: как украинский бизнес помогает силам ПВО

Наталья Кулик, журналистка Факты ICTV 10 октября 2023, 22:00

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0:12:39
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0:07:04
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Ими затыкают “проблемные” участки фронта. Российское подразделение Шторм-Z активизировалось
0:04:50
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