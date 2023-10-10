Пікапи для мобільних вогневих груп: як український бізнес допомагає силам ППО

Щоб пройти цю зиму та опалювальний сезон, коли Росія вочевидь масовано атакуватиме нас шахедами, в Україні збільшують кількість мобільних вогневих груп.

У Київській області уже створили півсотні додаткових груп для відбиття атак ворога. Їх потрібно забезпечити транспортом — пікапами. Частину партії автівок військовим передають підприємці, бізнеси України та обласні військові адміністрації.

Загалом мобільні вогневі групи Київщини отримають 60 позашляховиків для виконання бойових завдань.

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Це стане результатом співпраці влади та бізнесу у межах президентської програми United24, до якої доєднуються й іноземні компанії та підприємці.

На кожну автівку будуть встановлювати спеціальне обладнання, яке допоможе силам ППО збивати повітряні цілі, що запускатиме РФ.

Все це робиться не просто так, адже росіяни вдаються до нових тактик та навчаються обходити нашу ППО.

Раніше ми також розповідали тобі, якою буде зима в Україні у 2023-24 роках.

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