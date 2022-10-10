Он выстоял! Момент прилета российской ракеты возле моста Кличка в Киеве — видео

Утром 10 октября Россия беспощадно ударила ракетами по всей Украине. Раздавались взрывы в Киеве и других крупных городах нашей страны. На всей территории Украины более пяти часов продолжалась воздушная тревога. Под ударом оказался и стеклянный мост Кличко в самом центре Киева.

Мост Кличко после прилета: видео

Очевидцы, которые прогуливались по центру Киева в момент начала ракетного удара, поделились видео, как выглядит мост Кличко после ударов российскими ракетами.

Взрывы раздавались в нескольких районах города. В сети появилось видео и самого прилета. Киевляне находят под мостом осколки российских ракет. Там сейчас воронка от взрыва. Есть повреждения и самого моста.

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Смотри, как стеклянный мост устоял под ударом российских ракет.

Ракетный удар по парку Шевченко в Киеве

Российские ракеты попали в инфраструктуру самого центра столицы. Сейчас известно о попадании ракет в парк Тараса Шевченко. Повреждены здания университета Шевченко, филармонии, музеев Шевченко и Ханенко.

Смотри последствия прилета по парку Шевченко.

Ранее мы рассказывали про взрывы в Киеве сегодня, 10 октября 2022 года.

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