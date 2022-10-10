Він вистояв! Момент прильоту російської ракети біля мосту Кличка у Києві — відео

Вранці 10 жовтня Росія нещадно вдарила ракетами по всій Україні, лунали сильні вибухи у Києві. На всій території України понад п’ять годин триває повітряна тривога. Під ударом опинився і скляний міст Кличка в самому центрі Києва.

Міст Кличка після прильоту: відео

Очевидці, які прогулювались центром Києва, коли почався ракетний удар, поділилися відео, як виглядає міст Кличка після ударів російськими ракетами.

Вибухи лунали в кількох районах міста. У мережі з’явилося відео й самого прильоту. Кияни знаходять під мостом уламки російських ракет. Там нині вирва. Є пошкодження мосту.

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Дивись, як скляний міст встояв під ударом російських ракет.

Ракетний удар по парку Шевченка в Києві

Російські ракети влучили в інфраструктуру самого центра столиці. Нині відомо і про влучання ракет у парку Тараса Шевченка. Пошкоджені будівлі університету Шевченка, філармонії, музеїв Шевченка і Ханенків.

Дивись наслідки прильоту по парку Шевченка.

Раніше ми розповідали про вибухи у Києві сьогодні, 10 жовтня 2022 року.

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