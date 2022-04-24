Может, опять лишь угрозы? Способна ли Россия применить биологическое оружие и как от него защититься

Биолаборатории и боевые гуси, чего только не придумывала маразматичная фантазия русских пропагандистов. Над этим можно было бы еще долго смеяться, если бы после каждого лживого слова над головами украинцев не летели настоящие снаряды.

И каждое обвинение уже может восприниматься как план действий РФ на ближайшее время. Как говорится, если хочешь что-то скрыть, положи на видное место.

Так и российские оккупанты придумывают новую “достоверную” информацию о провокациях украинской власти, а затем сами воплощают свои больные фантазии, не замечая на своем пути ни одной живой души.

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Могут ли российские оккупанты применить биологическое оружие и как нам от него уберечься, объяснили в Ukrinform.

Что предполагает применение биологического оружия

Нас может очень пугать биологическое оружие. И в этом, конечно, заслуга оккупантов, которые пугают им собственных граждан. Однако если отбросить эмоции, то остаются только факты, с которыми можно сосуществовать.

Если обобщить, то биологическое оружие – это определенный вирус, такой как, например, COVID-19. Боялись ли мы его в первый месяц? Да, конечно.

Однако, где он теперь после двух лет? Нервно сидит в углу, наблюдает за происходящим и ждет, когда можно будет забрать на тет-а-тет еще одного фюрера.

В случае, если оккупанты применят биологическое оружие, могут появиться новые заболевания. Они могут быть опасными для людей, животных и растений. Для кого больше – неизвестно.

Бороться с заражением тогда придется медикам, ветеринарам или даже агрономам.

Стоит ли бояться биологического оружия или это опять лишь разговоры

Отметим: как только учащаются разговоры об украинских биолабораториях, которые якобы разрабатывают оружие против россиян, это означает, что нужно освежить в памяти информацию о том, как выжить в случае применения биологического оружия.

Почему? Россия по-прежнему не любит придумывать новые стратегии и в основном либо пользуется старыми, либо следует учебнику. Поэтому часто достаточно вспомнить, как она действовала в одном из своих многочисленных “конфликтов” и не открывать гадальные карты.

Еще во время боевых действий в Грузии российские оккупанты активно использовали риторику о том, что где-то кто-то создает биологическое оружие, чтобы уничтожить россиян.

Также во время пандемии появились новые “идеи” душевнобольной страны, в которой заговорили о происхождении вируса COVID-19. Якобы американцы его создали, а теперь им болеет весь мир.

Однако впоследствии лавры в создании опасного заболевания перекочевали к украинцам. Мы же ночей не спим не из-за сирен, а от мыслей о том, как уничтожить всех россиян.

Может ли РФ создать биологическое оружие

Есть высокая вероятность, что Россия очень пытается это сделать. Еще со времен СССР страна имеет все необходимое для создания боеголовок с биологическим наполнением и их транспортировки.

Также для создания оружия нужно было бы иметь научно-исследовательские учреждения для его разработки и мощности по его производству и хранению. Кроме того, важным пунктом является наличие аналитического центра, принимающего решения касательно применения биологического оружия.

Признаться в создании подобных учреждений Россия не планирует, но есть данные, которые дают все основания полагать, что они существуют. В 2016 г. был создан научно-исследовательский центр химических и биологических угроз. Однако он стоит на учете как филиал Научно-исследовательского института микробиологии Министерства обороны РФ.

Как Россия может применить биологическое оружие

Первая стратегия предполагает массовое применение оружия. Это значит, что у государства-агрессора не будет достаточно ресурсов и времени, чтобы защитить своих граждан. То есть, это можно считать крайним шагом в никуда.

Применение биологического оружия массовым путем предполагает высокую смертность, малый инкубационный период (то есть быстрое заражение друг друга), устойчивость к известным вакцинам и антибиотикам.

Применить его можно с помощью ракет, артиллерийских или авиационных обстрелов или массово при помощи дронов-камикадзе.

Скрытое применение биологического оружия предполагает нанесение противнику большого финансового ущерба или психологического подавления, чтобы навязать выгодные для себя условия договора.

Выглядеть такой удар может как обычная эпидемия, которая возникает в одном или нескольких очагах внутри страны.

Основная задача этой стратегии – посеять панику среди населения. А это практически излюбленная стратегия России.

Однако применение биологического оружия именно этим путем предполагает наличие у страны-агрессора определенных запасов вакцины или уже проведенные заранее прививки против созданного в лаборатории заболевания.

Применить биологическое оружие скрытым путем можно только с помощью спецслужб.

К локальному применению чаще прибегают для проверки эффективности одного из вариантов биологического оружия. Поэтому для этого необходимо иметь контроль за распространением ареала заражения.

Также, как и в предыдущем варианте, необходимо иметь вакцину от заболевания, а также провести прививкёи персоналу, применяющему это оружие.

Целью такого способа является выведение из рабочего состояния противника на определенное время, чтобы иметь преимущество, например, на поле боя.

Применить такое оружие могут с помощью диверсионно-разведовательных групп.

Гибридная стратегия применения биологического оружия ставит за цель запугать своего противника. Как и любые аферисты, российские оккупанты могут попытаться прибегнуть к определенной манипуляции и использовать такой вид вооружения для того, чтобы посеять панку.

Сама же страна-агрессор будет отрицать свою причастность к биологическому оружию, а применять его будет какая-то третья сторона. Например, представители ОРДЛО.

Скорее всего, они не будут проинформированы о характере оружия, равно как и те оккупанты, которые окопались в Рыжем лесу. Соответственно, они будут наиболее уязвимы в этом случае.

Чем поможет опыт COVID-19

За два года борьбы с пандемией COVID-19 мы научились не только соблюдать правила и исправно приходить на вакцинацию, но и наши специалисты теперь более подготовлены к внештатным ситуациям.

Они имеют определенную стратегию действий при появлении нового вируса, поэтому даже без необходимой вакцины или особых препаратов смогут найти выход из ситуации и спасти жизни граждан.

Кроме того, если Россия решит применить биологическое оружие, это еще не будет означать, что определенный реагент не распространится на территорию Федерации.

Мы уже дважды наблюдали за попаданием оккупантов по цистерне с азотной кислотой с целью нанести ущерб украинцам, однако легкий ветерок все время относил испарения к стране-агрессору.

Поэтому, опять же, возвращаясь к опыту двухлетней пандемии, россияне не научились ни дисциплине, ни созданию стратегии в борьбе с новыми заболеваниями. Они умеют только игнорировать свои неудачи, а огромные потери как во время войны в Украине, так и от COVID-19 продолжают умалчивать.

Напомним, что российские оккупанты могут остановиться не только на одном варианте запрещенного оружия. Поэтому читай, как распознать химическую атаку и защитить себя в разных ситуациях.

Также, как бы это ни звучало нереально, читай, как выжить во время ядерного взрыва.