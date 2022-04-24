Може, знов балачки? Чи здатна Росія застосувати біологічну зброю та як від неї захиститись

Біолабораторії та бойові гуси, чого тільки не вигадувала маразмотворча фантазія російських пропагандистів. З цього можна було б ще довго сміятись, аби після кожного брехливого слова не летіли справжні снаряди над головами українців.

І кожне звинувачення вже може сприйматись, як план дій РФ на найближчий час. Як то кажуть, якщо хочеш щось приховати — поклади його на видне місце.

Так і російські окупанти вигадують нову “достовірну” інформацію про провокації української влади, а потім самі втілюють свої хворі фантазії, не помічаючи на своєму шляху жодної живої душі.

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Чи можуть російські окупанти застосувати біологічну зброю та як нам від неї вберегтись, пояснили в Укрінформ.

Що передбачає застосування біологічної зброї

Нас може дуже лякати словосполучення біологічна зброя. І в цьому, звичайно, заслуга окупантів, які лякають цим власних громадян. Проте якщо відкинути емоції, то залишаються лише факти, з якими можна співіснувати.

Якщо узагальнити, то біологічна зброя – це певний вірус, такий як, наприклад, COVID-19. Чи боялись ми його у перший місяць? Так, звичайно.

Проте де він тепер після двох років? Нервово сидить у кутку, спостерігає за тим, що відбувається та очікує, коли вдасться забрати до себе на тет-а-тет ще одного фюрера.

У разі, якщо окупанти застосують біологічну зброю, можуть з’явитись нові захворювання. Вони можуть бути небезпечними для людей, тварин та рослин. Проте для кого найбільше — невідомо.

Боротись з ураженням тоді доведеться медикам, ветеринарам, або навіть агрономам.

Чи варто боятись біологічної зброї або це просто знову балачки

Спершу варто зазначити: щойно більшає розмов про українські біолабораторії, які розробляють зброю проти росіян, варто таки освіжити в пам’яті інформацію про те, як вижити при застосуванні біологічної зброї.

Чому? Як і раніше, Росія не любить вигадувати нових стратегій, а здебільшого або користується старими, або йде за підручником. Тому часто можна просто пригадувати, як вона діяла в одному зі своїх численних “конфліктів” та не діставати гадальні карти.

Ще під час бойових дій у Грузії російські окупанти активно пропагували риторику, що буцімто десь хтось створює біологічну зброю, щоб знищити росіян.

Також під час пандемії з’явились нові ідеї психічно хворої країни, в якій заговорили про походження вірусу COVID-19. Нібито американці його створили, а тепер на недугу хворіє увесь світ.

Однак згодом лаври у створенні небезпечного захворювання перекочували до українців. Ми ж ночей не спимо не через сирени, а від думок про те, як знищити усіх росіян.

Чи може РФ створити біологічну зброю

Можна сказати, що, ймовірно, Росія дуже намагається це зробити. Ще з часів СРСР країна має усе необхідне для створення боєголовок з біологічним “наповненням” та їх транспортування.

Також для створення зброї потрібно було б мати науково-дослідні установи для її розробки та потужності з її виробництва і зберігання. Крім того, важливим пунктом є наявність аналітичного центру, який має приймати рішення про застосування біологічної зброї.

Зізнатися у створенні подібних установ у Росії не планують, але є дані, що дають всі підстави вважати, що вони таки існують. 2016 року був створений науково-дослідний центр хімічних та біологічних загроз. Однак він обліковується як філія Науково-дослідного інституту мікробіології Міністерства оборони РФ.

Як може бути застосована біологічна зброя

Перша стратегія передбачає масоване застосування зброї. Це означає, що у держави-агресора не буде достатньо ресурсів та часу, щоб захистити власних громадян. Тобто, це можна вважати крайнім кроком в нікуди.

Застосування біологічної зброї масовим шляхом передбачає високу смертність, малий інкубаційний період (тобто швидке зараження одне одного), стійкість до відомих вакцин та антибіотиків.

Застосувати її можна за допомогою ракет, артилерійських чи авіаційних обстрілів або за допомогою дронів-камікадзе.

Приховане застосування біологічної зброї передбачає нанесення супротивнику більше фінансових збитків чи психологічного придушення, щоб нав’язати вигідні для себе умови договору.

Виглядати такий удар може, як звичайна епідемія, що може виникнути в одному або кількох осередках в країні.

Основне завдання цієї стратегії – посіяти паніку серед населення. А це практично улюблена стратегія Росії.

Проте застосування біологічної зброї саме цим шляхом передбачає наявність у країни-агресора певних запасів вакцини або вже проведені заздалегідь щеплення проти створеного у лабораторії захворювання.

Застосувати біологічну зброю прихованим шляхом можна лише за допомогою спецслужб.

До локального застосування частіше звертаються лише з метою перевірки ефективності одного з варіантів біологічної зброї. Тому для цього необхідно мати контроль над розповсюдженням ареалу зараження.

Також, як і в попередньому варіанті, необхідно мати вакцину від захворювання, а також провести щеплення персоналу, який буде застосовувати цю зброю.

На меті такий спосіб має виведення з робочого стану супротивника на певний час, щоб мати перевагу, наприклад, на полі бою.

Застосувати таку зброю можуть за допомогою диверсійно-розвідувальних груп.

Гібридна стратегія застосування біологічної зброї має на меті залякати свого супротивника. Як і будь-які аферисти російські окупанти можуть спробувати вдатись до певної маніпуляції та використати такий вид озброєння для того, щоб посіяти панку.

Сама ж країна-агресор буде заперечувати свою причетність до біологічної зброї, а застосовувати її буде якась третя сторона. Наприклад, представники ОРДЛО.

Найімовірніше, вони не будуть проінформовані про характер зброї, так само як і ті окупанти, які окопувались у Рудому лісі. Відповідно, вони будуть найбільш вразливі у цьому випадку.

Чим допоможе досвід COVID-19

За два роки боротьби з пандемією COVID-19 ми навчились не лише дотримуватись правил та виправно приходити на вакцинацію, але й наші фахівці тепер більш підготовлені до позаштатних ситуацій.

Вони мають певну стратегію дій у разі появи нового вірусу, тому навіть без необхідної вакцини чи особливих препаратів зможуть знайти вихід із ситуації та врятувати життя громадян.

На противагу, якщо Росія вирішить застосувати біологічну зброю, то це ще не означатиме, що певний реагент не пошириться на її територію.

Ми вже двічі спостерігали за влучанням окупантів по цистерні з азотною кислотою з метою завдати шкоди українцям, проте легенький вітерець весь час відносив випари до країни-агресора.

Тому знову ж таки, повертаючись до досвіду дворічної пандемії, росіяни не навчились ані дисципліні, ані створенню стратегії у боротьбі з новими захворюваннями. Вони вміють лише ігнорувати свої невдачі, а величезні втрати як під час війни в Україні, так і від COVID-19, продовжують замовчувати.

Нагадаємо, що російські окупанти не можуть зупинитись лише на одному варіанті заборонених боєприпасів. Тому читай, як розпізнати хімічну атаку та захистити себе у різних ситуаціях.

Також, якби це не звучало нереально, але важливо знати, як вижити під час ядерного вибуху.