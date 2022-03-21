Мы на своей земле! Как Запорожская область борется с врагом

Оккупанты не прекращают бить по поселкам и подступам в Запорожье. В ответ украинские защитники наносят сокрушительные удары врагу.

Однако рашистов пугают не только огневые атаки ВСУ, но и безоружные жители временно захваченных сопротивляющихся городов.

В поселке Каменское, что в трех десятках километров от Запорожья. Накануне оккупанты лупили из всего, что имеют: минометов, танков и Градов.

В ответ наши военные из батальона Винницкие скифы нанесли наибольшее поражение противнику и уничтожили два автомобиля вместе с живой силой противника.

В Энергодаре люди митингуют с требованием освободить из плена первого заместителя городского головы Ивана Самойдюка, которого оккупанты взяли в плен два дня назад на блокпосте за проукраинскую позицию и волонтерство.

Оккупанты пытались свернуть нескольких участников акции, но горожане отбили своих.

Такое сопротивление так испугало чужестранцев, что они наспех отправили в Энергодар 600 работников ОМОНа с попыткой разогнать протесты.

В соцсетях временно оккупированного Мелитополя обычные горожане так же сопротивляются вооруженным захватчикам и обнародовали ролик, в котором жители города обращаются к украинским защитникам и говорят, что здесь очень ждут их.

Между тем, в Запорожском тылу волонтеры наладили выпуск бронежилетов для нашего войска. На местном предприятии производят защитные пластины, каждую из которых обязательно проверяют на прочность.

Напомним, ранее Владимир Зеленский традиционно записал видеообращение к народу и миру, в котором призывает гнать этих российских рабов с нашей родной земли.