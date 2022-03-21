Ми на своїй землі! Як Запорізька область бореться з ворогом

Окупанти не припиняють гатити по селищах і підступах до Запоріжжя. У відповідь українські захисники завдають нищівних ударів ворогу.

Однак рашистів лякають не лише вогневі атаки ЗСУ, але й беззбройні мешканці тимчасово захоплених міст, які чинять спротив.

У селищі Кам’янське, що за три десятки кілометрів від Запоріжжя. Напередодні окупанти лупили з усього, що мають: мінометів, танків та Градів.

У відповідь наші військові з батальйону Вінницькі скіфи нанесли найбільшого ураження противнику та знищили два автомобілі разом із живою силою противника.

В Енергодарі люди мітингують з вимогою звільнити з полону першого заступника міського голови Івана Самойдюка, якого окупанти взяли у полон два дні тому на блокпості за проукраїнську позицію та волонтерство.

Окупанти намагались скрутити декількох учасників акції, але містяни відбили своїх.

Такий супротив так налякав чужинців, що вони поспіхом відрядили в Енергодар 600 працівників ОМОНу зі спробою розігнати протести.

У соцмережах тимчасово окупованого Мелітополя звичайні містяни так само чинять спротив озброєним загарбникам та оприлюднили ролик, у якому жителі міста звертаються до українських захисників і кажуть, що тут дуже чекають на них.

Тим часом у Запорізькому тилу волонтери налагодили випуск бронежилетів для нашого війська. На місцевому підприємстві виготовляють захисні пластини, кожну з яких обов’язково перевіряють на міцність.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський традиційно записав відеозвернення до народу та світу, у якому закликає гнати цих російських рабів з нашої рідної землі.