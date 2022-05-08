Украина

Мы уже — полноправная часть свободного мира и объединенной Европы! Обращение Зеленского к украинцам

Валерия Малицкая, главный редактор сайта 08 мая 2022, 23:36
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Хотіла бути з українськими матерями та їхніми дітьми. Приїзд Джилл Байден до України та повернення дипломатів США
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