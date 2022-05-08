Мы уже — полноправная часть свободного мира и объединенной Европы! Обращение Зеленского к украинцам

Президент Украины Владимир Зеленский записал традиционное обращение для украинцев на 74 сутки войны против России.
Я уверен, сегодняшний день в Украине показал, что мы уже полноправная часть свободного мира и объединенной Европы. Это очевидный контраст на фоне московского одиночества во зле и ненависти, которое все увидят завтра.
Я уверен, сегодняшний день в Украине показал, что мы уже полноправная часть свободного мира и объединенной Европы. Это очевидный контраст на фоне московского одиночества во зле и ненависти, которое все увидят завтра.
Россия забыла все, что было важно для победителей во Второй мировой войне. Но Украина и весь свободный мир напомнят. Так, что потом уже никто не забудет.
Чтобы снова приобрели свой вес действительно важные слова “никогда снова”, которые повторяют по всему свободному миру ежегодно в дни памяти жертв Второй мировой войны.
Я благодарен всем нашим защитникам и защитницам, которые держат оборону и спасают Украину от современных потомков того старика, — сказал президент.
Смотри онлайн полное обращение Зеленского 8 мая:
Кстати, супруга президента Елена Зеленская сегодня встретила первую леди США Джилл Байден в Ужгороде.
Украинские военные в Мариуполе нуждаются в поддержке! Каждый может помочь раньше мы рассказывали, как подписать петицию Save Mariupol.