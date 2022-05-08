Україна

Ми вже — повноправна частина вільного світу й об’єднаної Європи! Звернення Зеленського до українців

Валерія Маліцька, головна редакторка сайту 08 Травня 2022, 23:36
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