Ми вже — повноправна частина вільного світу й об’єднаної Європи! Звернення Зеленського до українців

Президент України Володимир Зеленський записав традиційне звернення для українців на 74 добу війни проти Росії.

Я впевнений, сьогоднішній день в Україні показав, що ми вже – повноправна частина вільного світу й об’єднаної Європи. Це очевидний контраст на тлі московської самотності у злі й ненависті, яку всі побачать завтра.

Росія забула все, що було важливим для переможців у Другій світовій війні. Але Україна й увесь вільний світ нагадають. Так, що потім уже ніхто не забуде.

Щоб знову набули своєї ваги справді важливі слова “ніколи знову”, які повторюють по всьому вільному світу щороку в дні пам’яті жертв Другої світової війни.

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Я вдячний усім нашим захисникам і захисницям, які тримають оборону й рятують Україну від сучасних нащадків того старого зла, — сказав президент.

Дивись онлайн повне звернення Зеленського 8 травня:

До речі, дружина президента Олена Зеленська сьогодні зустріла першу леді США Джилл Байден в Ужгороді.

Українські військові в Маріуполі потребують підтримки! Кожен може допомогти, раніше ми розповідали, як підписати петицію Save Mariupol.