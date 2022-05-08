Ми вже — повноправна частина вільного світу й об’єднаної Європи! Звернення Зеленського до українців

Президент України Володимир Зеленський записав традиційне звернення для українців на 74 добу війни проти Росії.
Я впевнений, сьогоднішній день в Україні показав, що ми вже – повноправна частина вільного світу й об’єднаної Європи. Це очевидний контраст на тлі московської самотності у злі й ненависті, яку всі побачать завтра.
Я впевнений, сьогоднішній день в Україні показав, що ми вже – повноправна частина вільного світу й об’єднаної Європи. Це очевидний контраст на тлі московської самотності у злі й ненависті, яку всі побачать завтра.
Росія забула все, що було важливим для переможців у Другій світовій війні. Але Україна й увесь вільний світ нагадають. Так, що потім уже ніхто не забуде.
Щоб знову набули своєї ваги справді важливі слова “ніколи знову”, які повторюють по всьому вільному світу щороку в дні пам’яті жертв Другої світової війни.
Я вдячний усім нашим захисникам і захисницям, які тримають оборону й рятують Україну від сучасних нащадків того старого зла, — сказав президент.
Дивись онлайн повне звернення Зеленського 8 травня:
До речі, дружина президента Олена Зеленська сьогодні зустріла першу леді США Джилл Байден в Ужгороді.
Українські військові в Маріуполі потребують підтримки! Кожен може допомогти, раніше ми розповідали, як підписати петицію Save Mariupol.