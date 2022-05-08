Україна

Хотіла бути з українськими матерями та їхніми дітьми. Приїзд Джилл Байден до України та повернення дипломатів США

Богдана Макалюк, редакторка сайту 08 Травня 2022, 21:00
Джилл Байден в Україні

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0:15:15
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