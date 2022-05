Хотіла бути з українськими матерями та їхніми дітьми. Приїзд Джилл Байден до України та повернення дипломатів США

8 травня, на День матері, перша леді США Джилл Байден завітала до України. Джилл Байден зустрілася з Оленою Зеленською в Ужгороді, разом вони відвідали школу, яка нині вона прихистила 163 українських переселенців, серед них – 47 дітей.

— Цього Дня матері я хотіла бути з українськими матерями та їхніми дітьми. За останні кілька місяців занадто багато українців змушені були покинути свої домівки і залишити тих, кого вони люблять, — написала Джилл Байден у своєму Twitter.

This Mother’s Day, I wanted to be with Ukrainian mothers and their children.



Over the last few months, far too many Ukrainians have had to flee their homes – forcing them to leave behind their loved ones.