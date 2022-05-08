Хотіла бути з українськими матерями та їхніми дітьми. Приїзд Джилл Байден до України та повернення дипломатів США

8 травня, на День матері, перша леді США Джилл Байден завітала до України. Джилл Байден зустрілася з Оленою Зеленською в Ужгороді, разом вони відвідали школу, яка нині вона прихистила 163 українських переселенців, серед них – 47 дітей.

Сьогодні зранку Джилл Байден перебувала з візитом у Словаччині й здійснила неоголошену поїздку в Україну.

— Цього Дня матері я хотіла бути з українськими матерями та їхніми дітьми. За останні кілька місяців занадто багато українців змушені були покинути свої домівки і залишити тих, кого вони люблять, — написала Джилл Байден у своєму Twitter.

This Mother’s Day, I wanted to be with Ukrainian mothers and their children.



Over the last few months, far too many Ukrainians have had to flee their homes – forcing them to leave behind their loved ones. pic.twitter.com/zjtMv5ey0B Привіт! На зв'язку Вікна З 24 лютого Вікна-новини працюють вдень та вночі, аби кожен читач отримував достовірні новини і поради, що можуть врятувати життя, та інформацію для сім’ї, роботи та безпеки. Наразі ми потребуємо твоєї підтримки, щоб і надалі мати змогу виконувати свою місію! Наразі ми потребуємо твоєї підтримки, щоб і надалі мати змогу виконувати свою місію! Підтримати (Donate) May 8, 2022

— Я хотіла приїхати у День матері. Я подумала, що важливо показати народу України, що ця війна має бути зупинена, що ця війна дуже жорстока і що народ США підтримує народ України, — розповіла перша леді США на питання журналістів в Ужгороді про те, що означає її візит. Про це повідомляє BBC Україна.

— Я б хотіла подякувати вам за цей мужній крок. Ми всі розуміємо, що означає приїзд першої леді США під час війни, коли бойові дії точаться щодня, коли щодня лунають повітряні тривоги, навіть сьогодні. Ми всі відчуваємо вашу підтримку, — відповіла на питання про значення цього візиту Олена Зеленська, яка зустріла першу леді США в Ужгороді.

Повернення дипломатів США в Україну

Можливе повернення посольства США до Києва американська влада анонсувала на кінець травня, і те – у випадку, якщо дозволятиме безпекова ситуація. Однак ми бачимо, що вони повернулися раніше.

Група американських дипломатів на чолі з тимчасовою повіреною у справах США в Україні Крістіною Квін повернулися до приміщення Посольства Сполучених Штатів у Києві.

Про це Квін офіційно повідомила у своєму Twitter.

Щойно приїхала до Києва! Рада повернутися сюди на День Перемоги у Європі. Слава Україні! Ми – разом з Україною.

Раніше Україну відвідали держсекретар США Ентоні Блінкен та міністр оборони Ллойд Остін. Дізнайся про, що вони домовилися у нашому матеріалі.