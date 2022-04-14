На кладбище расстрелянных автомобилей в Буче: как криминалисты идентифицируют тела погибших

Полиция зафиксировала более 3000 российских злодеяний в Киевской области. По состоянию на 13 апреля количество убитых там более 720, более 200 человек пропали без вести.

Родные ищут их через соцсети, специальные Telegram-каналы, где размещают фото живых и погибших. Конечно, есть много историй о том, что люди терялись из-за отсутствия связи, а затем находились. Однако есть и гораздо более трагичные, когда родных обнаруживают по ДНК среди погибших.

В настоящее время проводить криминалистические экспертизы нашим специалистам помогают французы. Пока они работают преимущественно в Буче, где обнаружили больше всего погибших и замученных россиянами украинцев. Смотри, как работают криминалисты.

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Буча после освобождения пытается оправиться от варварских действий россиян. Фотографии и видео из деоккупированной Бучи с последствиями зверств российской армии против мирного населения всколыхнули весь мир. Читай, какой была первая международная реакция на военные преступления оккупантов в Киевской области.