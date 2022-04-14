На цвинтарі розстріляних авто у Бучі: як криміналісти ідентифікують тіла загиблих

Поліція зафіксувала понад 3000 російських злодіянь на Київщині. Станом на 13 квітня кількість убитих там понад 720, більш як 200 осіб зникли безвісти.

Рідні шукають їх через соцмережі, спеціальні Telegram-канали, де розміщують фото живих і загиблих. Звісно, є багато історій про те, що люди губилися через відсутність зв’язку, а потім знаходились. Проте є і значно трагічніші, коли рідних виявляють за ДНК серед загиблих.

Нині проводити криміналістичні експертизи нашим фахівцям допомагають французи. Поки що вони працюють переважно у Бучі, де виявили найбільше загиблих і закатованих росіянами українців. Дивися, як працюють криміналісти.

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Буча після визволення намагається оговтатися від варварських дій росіян. Світлини та відео з деокупованої Бучі з наслідками звірств російської армії проти мирного населення сколихнули весь світ. Читай, якою була перша міжнародна реакція на військові злочини рашистів на Київщині.