На посевных полях Харьковской области — мины и вражеская техника, а рядом растет подсолнечник

Сгоревшие российские танки, ящики из-под боекомплектов, окопы, мины — и рядом сеют хлеб. Так выглядит сейчас посевная в Харьковской области, в приграничных общинах.

Некоторым из аграрников повезло — до их земель не достает артиллерия, уцелела под обстрелами часть оборудования. Но большинство фермеров возле границы даже при условии разминирования не могут работать, потому что враг слишком близко.

Поля у центра общины под городом Дергачи засевают подсолнечником. На этом поле работали даже прошлым летом. Аграриям здесь повезло — загрязненность минами меньше, чем вглубь границы. Продолжают работать, потому что нужно платить налоги, наполнять бюджет и кормить армейцев.

Вглубь к границе, на полях другого агрария, повсюду вражеские окопы, обломки подбитых танков, кассетные патроны и сгоревшая техника. Именно отсюда они обстреливали Харьков и совершали посадки, а уже через десяток метров аграрии сеют подсолнечник. Сделали себе мини-грейдер из гусеницы, снятой с вражеской БМП.

Это 80-й калибр, миномет был… Потому что здесь, в этом селе, была позиция орков, они здесь жили и отсюда стреляли, и наши стреляли, — рассказывает аграрий Игорь Никольченко.

Как фермеры, несмотря на заминированные поля, сеют подсолнечник — смотри в видео.

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