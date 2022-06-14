Нас не интересует только общее фото: Зеленский о приезде Шольца в Киев

Основные векторы украинско-немецких отношений, необходимость ускорения поставок оружия от партнеров, главные ценности для украинцев во время войны — об этом и о других аспектах президент Владимир Зеленский рассказал журналисту немецкого телеканала ZDF.

Об отношениях с канцлером Германии

— Конечно, я считаю, что у нас прекрасные отношения между народами и очень хорошие отношения между руководствами стран.

Однако, думаю, что этот скепсис Германии, проявляющийся в вопросах будущего членства Украины в Европейском Союзе и НАТО, он был еще до канцлера Шольца. К сожалению, было такое отношение и, надеюсь, что оно исправится.

Сейчас также смотрят

О предстоящем визите Олафа Шольца в Киев

— Мы ожидаем его приезда. Нам нужна от канцлера Шольца его уверенность в том, что Германия поддерживает Украину. Он и его правительство не должны искать баланс между отношениями с Украиной и РФ. Германия должна выбрать, кто должен быть в приоритете.

Я чувствую: народ Германии сделал свой выбор, а руководство — нет.

Я понимаю, что это всегда сложно, поскольку влечет за собой множество вызовов. Однако я рассчитываю на окончательное решение.

Действительно ли Германия больше, чем другие страны, помогает Украине оружием

— Германия несколько позже подключилась к поставкам оружия, чем некоторые другие государства. Первыми стали помогать США, Словацкая Республика, Польша, Великобритания и Прибалтийские государства. Также помогали Болгария, Румыния.

Читать по теме Не только Javelin и Stinger: какое оружие Украина получает от западных партнеров и чего еще не хватает Какое оружие снабжают западные партнеры в Украине и как новые виды вооружения могут изменить ход войны.

Понятно, что среди европейских стран Франция и Германия подключились позже. Они поддерживали Украину и сразу признали, что это нарушение суверенитета.

Политически они подключились сразу, но тогда нам нужна была не политика, а непосредственно прямая помощь.

— Что касается количества предоставленного оружия, то я не уверен в цифрах, которые называет Германия, — отметил президент.

Украинский народ четко уверен в позиции президента Украины, она однозначна — победа Украины в войне за свою свободу. Однако порой нам трудно понять действия немецкого канцлера.

Поэтому читай, кто такой Олаф Шольц и на чьей стороне.