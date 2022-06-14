Україна

Нас не цікавить тільки спільне фото: Зеленський прокоментував приїзд Шольца до Києва

Даніела Долотова, редакторка сайту 14 Червня 2022, 17:40

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Віталій Кім про ситуацію в Миколаївській області
Постійні бомбардування та стягування зброї окупантами. Віталій Кім про ситуацію на Миколаївщині
0:05:58
Для України скасовують мито на товари
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