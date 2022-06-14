Нас не цікавить тільки спільне фото: Зеленський прокоментував приїзд Шольца до Києва

Основні вектори українсько-німецьких відносин, необхідність прискорення постачання зброї від партнерів, головні цінності для українців під час війни — про це та інше президент Володимир Зеленський розповів журналісту німецького телеканалу ZDF.

Про відносини з канцлером Німеччини

— Звичайно, я вважаю, що у нас прекрасні відносини між народами та дуже непогані відносини між керівництвами країн.

Проте, думаю, що цей скепсис Німеччини, який проявляється у питаннях щодо майбутнього членства України в Європейському Союзі та НАТО, він був ще до пана Шольца. На жаль, було таке ставлення, і, сподіваюсь, воно виправиться.

Зараз також дивляться

Про візит Олафа Шольца до Києва

— Ми очікуємо на його приїзд. Нам потрібна від канцлера Шольца його впевненість у тому, що Німеччина підтримує Україну. Він та його уряд не має бути балансом між відносинами з Україною та РФ. Натомість Німеччина має обрати, хто має бути в пріоритеті.

Я відчуваю: народ Німеччини цей вибір зробив, а керівництво — ні.

Я розумію, що це завжди складно, оскільки тягне за собою багато викликів. Проте я розраховую на остаточне рішення.

Чи справді Німеччина більше за інших допомагає Україні зброєю

— Німеччина дещо пізніше приєдналася до постачання зброї, ніж деякі інші держави. Першими нам почали допомагати США, Словацька Республіка, Польща, Велика Британія та Прибалтійські держави. Також допомагали Болгарія, Румунія.

Читати на тему Не лише Javelin та Stinger: яку зброю Україна отримує від західних партнерів та чого ще не вистачає Яку зброю постачають західні партнери в Україну та як нові види озброєння можуть змінити хід війни.

Зрозуміло, що серед європейських країн Франція та Німеччина приєдналися пізніше. Вони підтримували України та одразу визнали, що це порушення суверенітету.

Політично вони підключились одразу, але тоді нам була потрібна не політика, а саме пряма допомога.

— Щодо кількості наданої зброї тепер, я не впевнений у цифрах, які називає Німеччина, — заявив президент.

Український народ чітко впевнений у позиції президента України, вона однозначна — перемога України у війні за свою свободу. Однак нам все-таки тяжко зрозуміти німецького канцлера.

Якщо ти теж ставиш собі багато питань, читай, хто такий Олаф Шольц та на чиєму він боці.