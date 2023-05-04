Выстирать форму, помыться, побриться — бойцам передадут настоящий отель с баней на колесах

На Закарпатье мастера-волонтеры обустроили уникальный банно-прачечный комплекс и передали его на фронт. Пограничники Мукачевского отряда повезут его собратьям на передовую.

В переоборудованном авторефрижераторе есть душевые, стиральные машинки и сушилка, а также баня с целебной солью. Есть даже мини-кухня, зона отдыха и холодильник с телевизором.

Мастера сами разработали проект, деньги на него собрали от неравнодушных закарпатцев. Комплекс удобный, автономный и мобильный. Ежедневно им может пользоваться до 200 бойцов.

В этом переоборудованном прицепе от грузовика все продумано до мелочей. Шесть Мукачевских мастеров-волонтеров вместе с местными предпринимателями старый авторефрижератор превратили в военную полевую баню на колесах. Его утеплили, провели электричество, стены обшили вагонкой из дерева и покрыли его специальной краской.

Настоящая баня на дровах обшита досками из липы, а на стене чаша с целебной закарпатской солью. Чтобы баня хорошо разогрелась, достаточно горсти дров.

Комплекс не только удобный, но и автономный и мобильный: имеет технический отсек с двумя генераторами, электрический бойлер и емкости для воды.

Мы находимся в боевых действиях, это очень нужно, понимаете? Постирать форму, помыться, побриться, — рассказывает военный Тарас Когутич.

Один такой мобильный комплекс обходится в среднем в 40 тысяч долларов. Местные предприниматели и разные организации помогают, кто чем может: одни деньгами, другие – материалами и оборудованием. Они будут поддерживать наших героев до победы.

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