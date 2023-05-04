Україна

Випрати форму, помитись, поголитись — бійцям передадуть справжній готель із банею на колесах

Світлана Ковбиця 04 Травня 2023, 21:00

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0:03:30
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0:05:55
Сіверськ
Це було поруч! Журналісти двічі потрапили під обстріл, але побачили, як живе Сіверськ
0:03:17
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