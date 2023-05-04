Випрати форму, помитись, поголитись — бійцям передадуть справжній готель із банею на колесах

На Закарпатті майстри-волонтери облаштували унікальний лазне-пральний комплекс і передали його на фронт. Прикордонники Мукачівського загону повезуть його побратимам на передову.

У переобладнаному авторефрижераторі є душові, пральні машинки та сушарка, а також лазня із цілющою сіллю. Є навіть міні-кухня, зона відпочинку і холодильник з телевізором.

Майстри самі розробили проект, гроші на нього зібрали від небайдужих закарпатців. Комплекс зручний, автономний та мобільний. Щодня ним може користуватися до двох сотень бійців.

У цьому переобладнаному причепі від вантажівки все продумано до дрібниць. Шестеро Мукачівських майстрів-волонтерів разом із місцевими підприємцями старий авторефрижератор перетворили на військову польову лазню на колесах. Його утеплили, провели електрику, стіни обшили вагонкою із дерева і покрили її спеціальною фарбою.

Справжня лазня на дровах, обшита дошками із липи, а на стіні чаша цілющою закарпатською сіллю. Щоб лазня добре розігрілася, достатньо жмені дров. Комплекс не лише зручний, а й автономний та мобільний: має технічний відсік із двома генераторами, електричний бойлер та ємності для води.

Ми перебуваємо в бойових діях, це дуже потрібно, розумієте? Випрати форму, помитися, поголитися, — розповідає військовий Тарас Когутич.

Один такий мобільний комплекс обходиться в середньому у 40 тисяч доларів. Місцеві підприємці та різні організації допомагають, хто чим може: одні грошима, інші — матеріалами та обладнанням. Вони будуть підтримувати наших героїв аж до перемоги.

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