Неделя планируется очень насыщенной — новое обращение Зеленского 27 марта

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к народу вечером 27 марта.

Сегодня тот день, когда снова и снова убеждаемся, как далеко мы от Российской Федерации, — начал президент.

Представьте, они там в Москве переполошились из-за моего интервью российским журналистам. Тем из них кто может позволить себе говорить правду.

Когда журналисты уже готовились к публикации нашего интервью, а мы говорили с ними сегодня днем, российское цензурное ведомство вышло с угрозой.

Так и написали – требуют отказаться от публикации разговора. Это было бы смешно, если бы не было так трагично.

Уничтожили свободу слова в своем государстве, пытаются разрушить соседнее государство. Изображают себя глобальным игроком. А сами при этом боятся относительно короткого разговора с несколькими журналистами.

Что ж, если такая реакция, значит, мы все правильно делаем, значит они нервничают.

Видимо, увидели, что у их граждан возникает все больше вопросов о состоянии дел в их государстве.

Смотри полное видео обращение Зеленского 27 марта 2022 года.