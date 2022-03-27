Тиждень планується дуже насиченим — нове звернення Зеленського 27 березня

Президент України Володимир Зеленський звернувся до народу ввечері 27 березня.

Сьогодні той день, коли знову і знову переконуємось, наскільки далеко ми від Російської Федерації, — почав президент.

Уявіть, вони там в Москві переполошилися через моє інтервʼю російським журналістам. Тим із них, хто може дозволити собі говорити правду.

Коли журналісти вже готувались до публікації нашого інтервʼю – а ми говорили з ними сьогодні вдень – російське цензурне відомство вийшло з погрозою.

Так і написали – вимагають відмовитись від публікації розмови. Це було б смішно, якби не було так трагічно.

Знищили свободу слова у своїй державі, намагаються зруйнувати сусідню державу. Зображають себе глобальним гравцем. А самі при цьому бояться відносно короткої розмови з кількома журналістами.

Що ж, якщо така реакція, значить ми все правильно робимо, значить вони нервують.

Мабуть, побачили, що у їх громадян виникає дедалі більше запитань до стану справ у їхній державі.

Дивись повне відео звернення Зеленського 27 березня 2022 року.