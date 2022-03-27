Тиждень планується дуже насиченим — нове звернення Зеленського 27 березня

Президент України Володимир Зеленський звернувся до народу ввечері 27 березня.
Сьогодні той день, коли знову і знову переконуємось, наскільки далеко ми від Російської Федерації, — почав президент.
Уявіть, вони там в Москві переполошилися через моє інтервʼю російським журналістам. Тим із них, хто може дозволити собі говорити правду.
Коли журналісти вже готувались до публікації нашого інтервʼю – а ми говорили з ними сьогодні вдень – російське цензурне відомство вийшло з погрозою.
Коли журналісти вже готувались до публікації нашого інтервʼю – а ми говорили з ними сьогодні вдень – російське цензурне відомство вийшло з погрозою.
Так і написали – вимагають відмовитись від публікації розмови. Це було б смішно, якби не було так трагічно.
Знищили свободу слова у своїй державі, намагаються зруйнувати сусідню державу. Зображають себе глобальним гравцем. А самі при цьому бояться відносно короткої розмови з кількома журналістами.
Що ж, якщо така реакція, значить ми все правильно робимо, значить вони нервують.
Що ж, якщо така реакція, значить ми все правильно робимо, значить вони нервують.
Мабуть, побачили, що у їх громадян виникає дедалі більше запитань до стану справ у їхній державі.
Дивись повне відео звернення Зеленського 27 березня 2022 року.