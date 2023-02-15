ОСМД ракет не боится! В Николаеве люди утепляют свои дома под обстрелами

Модернизируют свой дом даже под обстрелами!

В Николаеве жители одной из типичных пятиэтажек принялись реализовывать проект утепления дома.

Еще до начала полномасштабной войны ОСМД получило большой грант от Фонда энергоэффективности. Но специалистам, чтобы завершить все работы, пришлось работать даже под обстрелами.

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Мы не могли позволить себе остановиться, нужно было доделать все до логического конца, — рассказывает председатель ОСМД Людмила Мельник.

Жителей российские ракеты не остановили. Теперь их дом тёплый и современный, а в платежках — существенная экономия.

Николаев продолжает восстанавливаться. С этим жителям помогают волонтеры Добробата.

Ремонтируют крышу, окна и электричество. Как Николаев становится на ноги, смотри в нашем материале.