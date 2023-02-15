ОСББ ракет не боїться! У Миколаєві люди утеплюють свої будинки під обстрілами

Модернізують свій будинок навіть під обстрілами!

У Миколаєві мешканці однієї з типових п’ятиповерхівок взялись реалізовувати проект утеплення будинку.

Ще до початку повномасштабної війни ОСББ отримало великий грант від Фонду енергоефективності. Та фахівцям, щоб завершити всі роботи, довелося працювати навіть під обстрілами.

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Ми не могли дозволити собі зупинитися, треба було доробити все до логічного кінця, — розповідає голова ОСББ Людмила Мірошник.

Мешканців російські ракети не зупинили. Тепер їхній будинок теплий і сучасний, а в платіжках — суттєва економія.

Миколаїв продовжує відновлюватись. Із цим жителям допомагають волонтери Добробату.

Ремонтують дах, вікна та електрику. Тож як Миколаїв стає на ноги, дивися в нашому матеріалі.