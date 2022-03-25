Исчез министр обороны России. Может, и он захотел навестить Чернобаевку? Новое обращение Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с традиционным обращением 25 марта 2022 года.

Хочу начать это обращение со слов поздравлений от себя и вашего имени работникам Службы Безопасности Украины. Сегодня их день.

30 лет назад именно 25 марта была учреждена Служба Безопасности нашего государства. Она прошла непростой путь, и мы все это знаем.

Но и знаем, что за восемь лет войны на Донбассе и уже через 30 дней полномасштабного вторжения России в Украину многие сотрудники СБУ показали себя с героической стороны. Принципиальными, мужественными и умеющими наносить врагу потери, которые он не ожидает.

Именно это сейчас нужно Украине.

За эту неделю наши героические Вооруженные Силы нанесли врагу мощных ударов. Заметные потери.

Говорят, куда-то исчез министр обороны России… Интересно, может, он лично захотел посетить Чернобаевку?

Смотри полное обращение Зеленского 25 марта 2022 в видео.