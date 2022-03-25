Исчез министр обороны России. Может, и он захотел навестить Чернобаевку? Новое обращение Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с традиционным обращением 25 марта 2022 года.
Хочу начать это обращение со слов поздравлений от себя и вашего имени работникам Службы Безопасности Украины. Сегодня их день.
Хочу начать это обращение со слов поздравлений от себя и вашего имени работникам Службы Безопасности Украины. Сегодня их день.
30 лет назад именно 25 марта была учреждена Служба Безопасности нашего государства. Она прошла непростой путь, и мы все это знаем.
Но и знаем, что за восемь лет войны на Донбассе и уже через 30 дней полномасштабного вторжения России в Украину многие сотрудники СБУ показали себя с героической стороны. Принципиальными, мужественными и умеющими наносить врагу потери, которые он не ожидает.
Именно это сейчас нужно Украине.
За эту неделю наши героические Вооруженные Силы нанесли врагу мощных ударов. Заметные потери.
За эту неделю наши героические Вооруженные Силы нанесли врагу мощных ударов. Заметные потери.
Говорят, куда-то исчез министр обороны России… Интересно, может, он лично захотел посетить Чернобаевку?
Смотри полное обращение Зеленского 25 марта 2022 в видео.