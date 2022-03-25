Зник міністр оборони Росії. Може, і він захотів відвідати Чорнобаївку? Нове звернення Зеленського

Президент України Володимир Зеленський виступив з традиційним звернення 25 березня 2022 року.

– Хочу розпочати це звернення зі слів привітання від себе та від вашого імені працівникам Служби Безпеки України. Сьогодні їх день.

30 років тому, саме 25 березня, була заснована Служба Безпеки нашої держави. Вона пройшла непростий шлях і ми всі це знаємо.

Але і знаємо, що за вісім років війни на Донбасі та вже за 30 днів повномасштабного вторгнення Росії в Україну багато співробітників СБУ показали себе з героїчної сторони. Принциповими, мужніми і такими, що вміють завдавати ворогу втрат, які він не очікує.

Саме це зараз потрібно Україні.

За тиждень, що минає, наші героїчні Збройні Сили завдали ворогу потужних ударів. Помітних втрат.

Кажуть, кудись зник міністр оборони Росії… Цікаво, може, і він особисто захотів відвідати Чорнобаївку?

Дивись повне звернення Зеленського 25 березня 2022 року у відео.