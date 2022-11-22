Украина

Школа стала карцером! Как село в Херсонской области выживало в оккупации

София Богуцкая, региональный журналист программы Вікна-новини 22 ноября 2022, 19:00

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