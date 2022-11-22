Школа стала карцером! Как село в Херсонской области выживало в оккупации

Когда бежали, подорвали склады с боеприпасами и вместе с ними сельскую инфраструктуру. Затем выпустили по населенному пункту три ракеты, убили одного жителя и еще одного ранили.

Так российские оккупанты отомстили жителям Нововоскресенского в Херсонской области.

Они сами по своим стреляли и говорили, что это украинцы стреляют. Доказывали нам, что это прилеты от ВСУ, — рассказывает работник Нововоскресенской общеобразовательной школы Александр Лебедь.

В селе они хозяйничали почти семь месяцев. Назначили своего старосту и провели так называемый референдум. И уверяли местных жителей, что Новый год они будут встречать вместе с ними.

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Но не получилось, потому что 4 октября в Нововоскресенское зашли украинские освободители.

Люди вынуждены выезжать на ночь, потому что обстрелы не утихают. В нашем материале мы рассказали об актуальной ситуации в Никополе.