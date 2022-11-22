Школа стала карцером! Як село на Херсонщині виживало в окупації

Як тікали, підірвали свої склади з боєприпасами та разом з ними сільську інфраструктуру. Потім випустили по населеному пункту три ракети, вбили одного жителя і ще одного поранили.

Так російські окупанти помстилися мешканцям Нововоскресенського на Херсонщині.

Вони самі по своїх стріляли та говорили, що то українці стріляють. Доказували нам, що це прильоти від ЗСУ, — розповідає працівник Нововоскресенської загальноосвітньої школи Олександр Лебідь.

У селі вони хазяйнували майже сім місяців. Призначили свого старосту та навіть провели так званий референдум. І певнили місцевих жителів, що Новий рік ті зустрічатимуть разом з ними.

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Та не вийшло, бо 4 жовтня у Нововоскресенське зайшли українські визволителі.

Люди змушені виїжджати на ніч, бо обстріли не вщухають. У нашому матеріалі ми розповіли про актуальну ситуацію в Нікополі.