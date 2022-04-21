Можно ли возвращаться в Бучу и почему местные не начали отстраивать дома — мер Федорук

Спасатели, уборщики и коммунальщики продолжают почти круглосуточно работать над восстановлением Бучи. Мэр города Анатолий Федорук рассказал в эфире телемарафона, как проходят работы и можно ли жителям возвращаться домой.

Сейчас продолжаются работы по восстановлению критической инфраструктуры, мы подали напряжение на все подстанции в городе.

Идет плановое подключение частного сектора, высотных домов там, где есть владельцы и уполномоченные, — отметил Федорук.

Фиксация разрушений

Местные власти уже зафиксировали разрушения зданий горожан. Далее компетентные органы работают над возможностью возмещения ремонтов разрушенных жилищ.

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Однако до сих пор остается вопрос, какие показатели и цены стройматериалов закладывать в смете. Ожидается, что правительство и профильное министерство должны прояснить эту ситуацию в ближайшее время.

Тем временем люди, которые уже готовы отстраивать свои дома, без сметы делать этого не хотят, ведь потом будет сложно получить возмещение за ремонт.

Мэр призывает бучан не спешить возвращаться в город ввиду рекомендаций военных, а также в связи с разминированием территории. Подробности смотри в видео.

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Полиция зафиксировала более 3 000 российских злодеяний в Киевской области. Люди все еще ищут пропавших без вести родных из-за соцсетей, специальных Telegram-каналов, где размещают фото живых и погибших. Смотри, как живет Буча сегодня.