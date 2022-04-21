Чи можна повертатися до Бучі та чому місцеві не почали відбудовувати будинки — мер Федорук

Рятувальники, прибиральники й комунальники продовжують майже цілодобово працювати над відновленням Бучі. Мер міста Анатолій Федорук розповів в ефірі телемарафону, як проходять роботи та чи можна мешканцям повертатися додому.

Наразі тривають роботи з відновлення критичної інфраструктури, ми подали напругу на всі підстанції, які є в місті.

— Йде планове підключення приватного сектору, висотних будинків там, де є власники та уповноважені, — зазначив Федорук.

Фіксація руйнування будинків

Місцева влада вже зафіксувала руйнування будівель містян. Далі компетентні органи працюють над можливістю відшкодування ремонтів зруйнованих помешкань.

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Проте досі залишається питання, які показники та ціни будматеріалів закладати під час рахування кошторису. Очікується, що уряд та профільне міністерство має прояснити цю ситуацію найближчим часом.

Тим часом люди, які вже готові відбудовувати свої домівки, без кошторису робити це не хочуть, адже потім буде складно отримати відшкодування ремонтних робіт.

Мер закликає бучан не поспішати повертатися в місто у зв’язку з рекомендаціями військових, а також продовженням розміновування території. Деталі дивися у відео.

Поліція зафіксувала понад 3 000 російських злодіянь на Київщині. Люди все ще шукають зниклих безвісти рідних через соцмережі, спеціальні Telegram-канали, де розміщують фото живих і загиблих. Дивися, як живе Буча сьогодні.