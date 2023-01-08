Наши — дома! Украина вернула из российского плена еще 50 защитников

Сегодня, 8 января, состоялся очередной удачный обмен военнопленными между Украиной и Россией. Домой вернулись 50 наших защитников.

Радостной новостью поделился руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак. Читай, кого удалось освободить из российского плена.

Обмен пленными 8 января

Украина смогла вернуть домой еще 33 офицера и 17 рядовых и сержантов. Речь идет о бойцах из ВСУ, ТРО, НГУ, ГПСУ, ВМС, а также ССО.

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Эти военные попали в плен на Чернобыльской АЭС, в Мариуполе, на Донецком направлении, возле Бахмута, в Киевской, Черниговской, Херсонской областях, а также в других регионах, где продолжались бои.

Это не последний обмен. Наша задача — вернуть всех наших людей, и мы ее выполним, — написал Ермак и поблагодарил Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

Сейчас в Украине считаются пропавшими без вести тысячи как военных, так и гражданских. Эти люди вполне могут находиться в российском плену.

А поэтому родным следует очень осторожно относиться к распространению любой информации о них. Читай, как правильно искать пропавших без вести на войне и куда обращаться.

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