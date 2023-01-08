Наші — вдома! Україна повернула з російського полону ще 50 захисників

Сьогодні, 8 січня, відбувся черговий вдалий обмін військовополоненими між Україною та Росією. Додому повернулись 50 наших захисників.

Радісною новиною поділився керівник Офісу президента України Андрій Єрмак. Читай, кого вдалось визволити з російського полону.

Обмін полоненими 8 січня

Україна змогла повернути додому ще 33 офіцерів та 17 рядових і сержантів. Йдеться про бійців із ЗСУ, ТрО, НГУ, ДПСУ, ВМС, а також із ССО.

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Ці військові потрапили в полон на Чорнобильській АЕС, в Маріуполі, на Донецькому напрямку, біля Бахмута, у Київській, Чернігівській, Херсонській областях, а також в інших регіонах, де тривали бої.

Це не останній обмін. Наша задача — повернути всіх наших людей, і ми її виконаємо, — написав Єрмак та подякував Координаційному штабу з питань поводження із військовополоненими.

Наразі в Україні вважають зниклими безвісти тисячі як військових, так і цивільних. Ці люди цілком можуть перебувати в російському полоні.

А тому рідним варто надзвичайно обережно ставитись до поширення будь-якої інформації про них. Читай, як правильно шукати зниклих безвісти на війні та куди звертатись.

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