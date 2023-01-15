Украина

Линия фронта слишком близко! Сокрушительные обстрелы мирных жителей в Купянске

Мария Малевская, региональный журналист программы Викна-Новости 15 января 2023, 21:00

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