Линия фронта слишком близко! Сокрушительные обстрелы мирных жителей в Купянске

Купянск и район под ежедневным огнем. Оккупанты усилили обстрелы города и населенных пунктов неподалеку, стреляют каждый день: из ствольной и реактивной артиллерии, минометов.

В отличие от Харькова, артиллерия там по жилым домам еще достает, линия фронта слишком близко. В поселке Двуречная Купянского района два дня назад погибли две женщины, еще одна получила ранения.

Постоянные прилеты, страдают люди. Видите, что вокруг творится… Не могут или не хотят наши, простите, соседи отпускать нас. Или просто кошмарят. Твари они, вот и все, — рассказывает житель Купянска Виталий Друшляк.

С тех пор как в сентябре украинская армия выгнала оккупантов из Купянска, те непрестанно бьют по свободному городу и району вокруг.

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