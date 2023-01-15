Лінія фронту надто близько! Нищівні обстріли мирних у Куп’янську

Купʼянськ та район під щоденним вогнем. Окупанти посилили обстріли міста та населених пунктів навколо, гатять щодня зі ствольної та реактивної артилерії, мінометів.

Адже на відміну від Харкова, артилерія там по житлових будинках ще дістає, лінія фронту надто близько. У селищі Дворічна Купʼянського району два дні тому загинули дві жінки, ще одна дістала поранення.

Постійні прильоти, страждають люди. Бачте, що навколо твориться… Не можуть або не хочуть наші, вибачте, сусіди нас відпускати. Або просто кошмарять. Тварі й все, — каже мешканець Куп‘янська Віталій Друшляк.

Відтоді, як у вересні українське військо погнало окупантів із Купʼянська, ті без упину гатять по звільненій місцині.

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