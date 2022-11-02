Украина

Ежедневно есть раненые: местные о жизни в Марганце под постоянной канонадой Градов и Ураганов

София Богуцкая, региональный журналист программы Вікна-новини 02 ноября 2022, 19:30

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