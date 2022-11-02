Ежедневно есть раненые: местные о жизни в Марганце под постоянной канонадой Градов и Ураганов

Войска РФ продолжают терроризировать мирное население Украины, которое не поддается врагу. Ночью и днем россияне снова били из реактивной артиллерии по Никопольскому району и самому Никополю. Были зафиксированы прилеты и по Красногригорьевской общине.

Марганецкую общину Днепропетровской области российские войска терроризируют уже три с половиной месяца подряд. Только в одном районе города легло более 20 снарядов. Из-за активных обстрелов погибла одна гражданская женщина. Снаряд упал прямо перед окнами одной из многоэтажек.

Местный житель даже запечатлел результаты прилета “русского мира” в своей квартире. Это послание он адресовал “друзьям” из России.

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Из оккупированного Энергодара через Каховское водохранилище оккупанты бьют по мирным жителям из Градов, Ураганов и ствольной артиллерии.

Местные жители напуганы, как впервые: говорят, что их спасает скотч на окнах, который закрывает каждую щель стекла. Некоторые жители просто не ночуют дома — так безопаснее.

За последние три с половиной месяца в результате обстрелов в Марганце погибли 13 человек.

Повреждены также объекты критической инфраструктуры: снаряды падают перед зданиями и выбивают практически все стекла. За сутки здесь повредило 14 многоэтажек.

Массированные обстрелы ставят под угрозу нашу жизнь не только сейчас, но и через несколько лет! Такого мнения придерживаются саперы, которые рассказали, сколько будут продолжаться работы по разминированию украинской территории после войны.

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