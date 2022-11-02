Щодоби є поранені: місцеві про життя у Марганці під постійну канонаду Градів і Ураганів

Війська РФ продовжують тероризувати мирне населення України, яке не піддається ворогу. Вночі та зранку росіяни знову били з реактивної артилерії по Нікопольському району та самому Нікополю. Були зафіксовані прильоти й по Червоногригорівській громаді.

Марганецьку громаду Дніпропетровщини російські війська тероризують уже три з половиною місяці поспіль. Тільки в одному районі міста лягло понад 20 снарядів. Через активні обстріли загинула одна цивільна жінка. Снаряд впав прямо перед вікнами однієї з багатоповерхівок.

Місцевий житель навіть зафільмував результати прильоту “руского міра” у власній квартирі. Це послання він адресував “друзям” із Росії.

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З окупованого Енергодара через Каховське водосховище окупанти б’ють по мирних мешканцях із Градів, Ураганів та ствольної артилерії.

Місцеві жителі налякані, немов уперше: кажуть, що їх рятує скотч на вікнах, який покриває кожну щілину скла. Або жителі просто не ночують вдома — так безпечніше.

За останні три з половиною місяці внаслідок обстрілів у Марганці загинули 13 людей.

Руйнувань також зазнають і об’єкти критичної інфраструктури: снаряди падають перед будівлями та вибивають практично всі шибки. За добу тут пошкодило 14 багатоповерхівок.

Масовані обстріли ставлять під загрозу наші життя не лише зараз, а й через кількадесят років! Такої думки сапери, які розповіли, скільки триватимуть роботи із розмінування української території після війни.

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