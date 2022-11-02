Україна

Щодоби є поранені: місцеві про життя у Марганці під постійну канонаду Градів і Ураганів

Софія Богуцька, регіональна журналістка програми Вікна-новини 02 Листопада 2022, 19:30

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