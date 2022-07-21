Установили Грады на территории АЭС и стреляют! Оккупанты ежедневно бьют по Никополю

Никополь в Днепропетровской области постоянно находится под вражеским огнем. Оккупанты бьют по городу из реактивных систем залпового огня, которые базируются на территории Запорожской АЭС. Бьют по жилым кварталам. Есть погибшие и десятки раненых.

Уже больше недели Никополь страдает от вражеских обстрелов. Из Градов россияне умышленно целятся по мирному населению: разрушают жилые дома, школы и больницы.

Только этой ночью, 21 июля, по Красногригорьевской общине оккупанты выпустили более 20 реактивных снарядов. К счастью, обошлось без жертв и разрушений. Однако вчера от вражеских обстрелов погибли два человека, еще девять ранены, из них четверо — дети.

Три разрушенных дома и еще повреждены 12 зданий и хозяйственных построек. Враг ведет обстрел из временно оккупированного Энергодара, там прямо на территории АЭС россияне выставили РСЗО. Так что угроза обстрелов в Никополе сохраняется постоянно.

Сигналы воздушной тревоги длятся 10-19 часов. Местные жители говорят: такие атаки россиян — не что иное, как террор.

Российские военные продолжают обстреливать Украину. Харьков продолжает страдать от сокрушительных ударов оккупантов. Ранее мы рассказывали об очередном циничном обстреле Харькова 21 июля.

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