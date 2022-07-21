Встановили Гради на території АЕС і гатять! Окупанти щодня б’ють по Нікополю

Нікополь, що на Дніпропетровщині, постійно перебуває під ворожим вогнем. Окупанти гатять по місту з реактивних систем залпового вогню, які базуються на території окупованої Запорізької АЕС.

Б’ють по житлових кварталах. Є загиблі та десятки поранених.

Вже понад тиждень Нікополь потерпає від ворожих обстрілів. З Градів росіяни умисне б’ють по мирному населенню: руйнують житлові будинки, школи та лікарні.

Тільки цієї ночі, 21 липня, по Червоногригорівській громаді окупанти випустили понад 20 реактивних снарядів. На щастя, минулося без жертв та руйнувань. Проте вчора від ворожих обстрілів загинули двоє людей, ще дев’ятеро поранено, з них четверо — діти.

Три зруйновані оселі та ще пошкоджені 12 будинків та господарчих споруд. Ворог завдає ударів із тимчасово окупованого Енергодара, там просто на території АЕС росіяни виставили РСЗВ. Тож загроза обстрілів у Нікополі зберігається постійно.

Сигнали повітряної тривоги тривають по 10-19 годин. Місцеві жителі кажуть: такі атаки росіян — це не що інше, як терор.

Російські військові не втомлюються обстрілювати Україну. Харків продовжує страждати від нищівних ударів окупантів. Раніше ми розповідали про черговий цинічний обстріл Харкова 21 липня.

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