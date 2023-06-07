Бабушка не сдерживает слез. Как россияне лишили женщину дома, а Никополь — школы

Российские оккупанты снова ударили по Никополю в Днепропетровской области из тяжелой артиллерии. Разбили по меньшей мере один многоквартирный дом и школу. Несколько снарядов прилетели прямо в крыши.

Один из домов непригоден для проживания. Там обломки шифера и кирпича убирают коммунальщики. А школа теперь нуждается в значительном ремонте. На помощь учителям пришли родители.

Дом пережил три обстрела

Пенсионерка Лариса Белоус рассказывает о последствиях обстрела россиян. Российские военные лишили ее жилья. Когда женщина услышала первый взрыв неподалеку, выбежала из дома. Обычно она ходит в укрытие, но оно далеко, на этот раз не смогла туда добежать.

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Соседка через дорогу сообщила. Мы пришли с сыном и увидели эту картину, — не сдерживает слез пенсионерка.

В двухкомнатном доме после обстрела посыпался потолок, жить семье негде. Лариса и ее сын были единственными жителями шестиквартирного дома. С прошлого года пережили уже два обстрела, третий нанес наибольшие разрушения.

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Очередной обстрел гимназии

От обстрелов пострадала и гимназия. Хоть на улице лето, учителя все равно каждый день на работе. Директор Наталья Шахова говорит, что первый прилет произошел неподалеку от учебного заведения, тогда учителя воспользовались правилом двух стен. А потом услышали, как в гимназии посыпались стекла. Крыша с одного крыла школы упала вместе с окнами. Школа подвергается уже четвертому обстрелу.

Всего в Никополе разрушения и повреждения получили почти 4000 объектов. Население же сократилось до 45 тыс. Это почти половина довоенного количества.

Оккупанты не прекращают обстрелы мирного населения, поэтому важно, чтобы люди имели доступ к укрытиям. Ранее мы рассказывали, как проверяют укрытия в Черкассах и Днепре.

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