Доступность, наличие указательных знаков и не только — как проверяют укрытия в Черкассах и Днепре

После трагедии в Киеве, когда от вражеской атаки погибли люди, потому что укрытие, куда они бежали, было закрыто, по всей Украине создали специальные комиссии, проверяющие состояние укрытий.

По данным ГСЧС, в регионах привлечены более 2 000 групп, в которых работают более 6 000 специалистов. Это представители местного самоуправления, спасатели и полиция.

Уже обследовали более 16 500 защитных сооружений. Доступа не было к более 800 объектам. Еще около 300 оказались вообще непригодными для эксплуатации.

Черкассы. Чаще всего тревоги раздаются здесь ночью. Поэтому, как только смеркается, отправляемся в спальный район, удаленный от центра, искать укрытия. Еще год назад местные жители сетовали, что попасть в укрытие ночью невозможно. Они закрыты.

В это укрытие попадаем по указателям с улицы. Оно обустроено на территории предприятия. Дверь открыта. Здесь круглосуточно дежурят охранники.

В первую очередь, при осмотре обращаем внимание на доступность для населения, наличие указательных знаков и табличек, входы и выходы из помещения.

Здесь в удовлетворительном состоянии. Укрываться людям возможно, — рассказывает заместитель начальника Черкасского районного управления ГСЧС в Черкасской области Александр Однокоз.

Рассчитано оно почти на 2 000 человек. Помещение 1980-х годов, но его поддерживали в хорошем состоянии. Здесь есть вентиляционная система, техническая, питьевая вода.

Прифронтовой Днепр. Город, который россияне регулярно терроризируют атаками дронов и ракет. Укрытия люди обустраивают своими руками, найти полностью соответствующее нормам — задача сложная. Они или запущены, или непригодны для пребывания.

Но самое надежное укрытие для местных говорят, — подземка. Именно там на станциях одного из самых маленьких метро в мире одновременно прячутся тысячи людей.

Сейчас на город-миллионник всего чуть более 300 официальных укрытий, получивших соответствующие акты от ГСЧС.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, куда жаловаться на закрытые укрытия в домах.

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