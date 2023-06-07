Украина

Доступность, наличие указательных знаков и не только — как проверяют укрытия в Черкассах и Днепре

Ирина Цымбал Кристина Венгеляускайте 07 июня 2023, 07:30

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