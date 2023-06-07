Доступність, наявність вказівних знаків та не тільки — як перевіряють укриття у Черкасах та Дніпрі

Після трагедії у Києві, коли від ворожої атаки загинули люди, бо укриття було зачинене, по всій Україні створили спеціальні комісії, які перевіряють стан сховищ.

За даними ДСНС, у регіонах залучено понад 2 000 груп, у яких працюють понад 6 000 фахівців. Це представники місцевого самоврядування, рятувальники та поліція.

Вже обстежили понад 16 500 захисних споруд. Доступу не було до понад 800 об’єктів. Ще близько 300 виявились взагалі непридатними до експлуатації.

Черкаси. Найчастіше тривоги лунають тут вночі. Тому щойно сутеніє, вирушаємо у спальний район, віддалений від центру, шукати сховища. Ще рік тому місцеві жителі нарікали, що потрапити в укриття вночі неможливо. Вони зачинені.

У це сховище потрапляємо за вказівниками з вулиці. Укриття облаштовано на території підприємства. Двері відчинені. Тут цілодобово чергують охоронці.

У першу чергу під час огляду звертаємо увагу на доступність для населення, наявність вказівних знаків та табличок, входи і виходи з приміщення.

Тут у задовільному стані. Ховатись людям можливо, — розповідає заступник начальника Черкаського районного управління ДСНС в Черкаській області Олександр Однокоз.

Розраховане воно на майже 2 000 людей. Приміщення 1980-х років, але його підтримували у доброму стані. Тут є вентиляційна система, технічна та питна вода.

Прифронтовий Дніпро. Місто, яке росіяни регулярно тероризують атаками дронів та ракет. Укриття люди облаштовують своїми руками, знайти сховище, яке повністю відповідає нормам — завдання складне. Сховища або занедбані, або непридатні для перебування.

Та найнадійніше укриття для дніпрян, кажуть, — підземка. Саме там на станціях одного з найменших метро у світі одночасно ховаються тисячі людей. Нині на місто-мільйонник всього трохи більше ніж 300 офіційних укриттів, які отримали відповідні акти від ДСНС.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, куди скаржитися на зачинені укриття в будинках.

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