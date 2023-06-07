Україна

Бабуся не стримала сліз. Як росіяни позбавили жінку будинку, а Нікополь — школи

Софія Богуцька, регіональна журналістка програми Вікна-новини 07 Червня 2023, 21:00
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