Бабуся не стримала сліз. Як росіяни позбавили жінку будинку, а Нікополь — школи

Російські окупанти знову вдарили по Нікополю на Дніпропетровщині із важкої артилерії. Розбили щонайменше один багатоквартирний будинок та школу. Кілька снарядів прилетіли просто у дахи.

Один з будинків непридатний для проживання. Там уламки шиферу та цегли прибирають комунальники. А школа тепер потребує значного ремонту. На поміч вчителям прийшли батьки.

Дім пережив три обстріли

Пенсіонерка Лариса Білоус розповідає про наслідки обстрілу росіян. Російські військові позбавили її житла. Коли жінка почула перший вибух неподалік, вибігла з помешкання. Зазвичай вона ходить в укриття, але воно далеко, цього разу не змогла туди добігти.

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Сусідка через дорогу повідомила. Ми прийшли з сином і побачили цю картину, — не стримує сліз пенсіонерка.

У двокімнатному помешканні після обстрілу посипалася стеля, жити родині ніде. Лариса та її син були єдиними мешканцями шестиквартирного будинку. Від минулого року пережили вже два обстріли, третій завдав найбільших руйнувань.

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Черговий обстріл гімназії

Від обстрілу постраждала і гімназія. Хоч на вулиці літо, вчителі все одно щодня на роботі. Директорка Наталя Шахова каже, що перший приліт стався далі від навчального закладу, тоді вчителі скористалися правилом двох стін. А потім почули, як в гімназії посипалося скло. Дах з одного крила школи впав разом із шибками. Школа зазнає вже четвертого обстрілу.

Загалом у Нікополі руйнувань та пошкоджень зазнали майже 4000 об’єктів. А населення скоротилося до 45 тис. Це майже половина довоєнної кількості.

Окупанти не припиняють обстрілів мирного населення, тому важливо, щоб люди мали доступ до укриттів. Раніше ми розповідали, як перевіряють укриття в Черкасах та Дніпрі.

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Фото: Сергій Лисак