Украина

Военные цели — школа и дом культуры. Россияне не пожалели ракет для поселка Таврическое в Запорожской области

Андрей Почтев 18 сентября 2022, 22:00

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