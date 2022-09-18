Военные цели — школа и дом культуры. Россияне не пожалели ракет для поселка Таврическое в Запорожской области

Под ракетную атаку россиян посреди ночи попал поселок Таврическое в Запорожской области. Целями стали сельская школа, дом культуры, спортивный зал и предприятие. К счастью, обошлось без жертв.

Директор сельской школы Инна Касьян едва находит в себе силы показать последствия ракетной атаки и говорить о том, что здесь было до удара.

Педагог говорит, школу лелеяли несколько лет. Но сейчас тут развалина — выбитые окна, пробитая крыша, разбитый потолок.

Сейчас также смотрят

Люди говорят, что сразу после коварной атаки россиян бросились расчищать территорию и чинить поврежденное. Развалины, на которые превратилась многолетняя работа общины, по крайней мере, заметно их сплотила.

Односельчане работают вместе на восстановление своего населенного пункта и верят, что победа уже скоро.

До прихода русских войск город Святогорск в Донецкой области был туристическим. Но оккупанты оставили после себя только смерть и разрушение. Смотри, какая ситуация в Святогорске 18.09.2022.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!