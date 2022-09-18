Военные цели — школа и дом культуры. Россияне не пожалели ракет для поселка Таврическое в Запорожской области

Под ракетную атаку россиян посреди ночи попал поселок Таврическое в Запорожской области. Целями стали сельская школа, дом культуры, спортивный зал и предприятие. К счастью, обошлось без жертв.
Директор сельской школы Инна Касьян едва находит в себе силы показать последствия ракетной атаки и говорить о том, что здесь было до удара.
Педагог говорит, школу лелеяли несколько лет. Но сейчас тут развалина — выбитые окна, пробитая крыша, разбитый потолок.
Люди говорят, что сразу после коварной атаки россиян бросились расчищать территорию и чинить поврежденное. Развалины, на которые превратилась многолетняя работа общины, по крайней мере, заметно их сплотила.
Односельчане работают вместе на восстановление своего населенного пункта и верят, что победа уже скоро.
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