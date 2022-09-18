Військові цілі — школа та будинок культури. Росіяни не пошкодували ракет для селища Таврійське на Запоріжжі

Під ракетну атаку росіян посеред ночі втрапило селище Таврійське на Запоріжжі. Цілями стали сільська школа, будинок культури, спортивна зала та підприємство. На щастя, минулось без жертв.

Директорка сільської школи Інна Касьян ледве знаходить у собі сили показати наслідки ракетної атаки й говорити про те, що тут було до удару.

Педагогиня каже, школу плекали кілька років. Та нині тут руїна — вибиті вікна, пробитий дах, потрощена стеля.

Люди кажуть, що одразу після підступної атаки росіян кинулись розчищати територію та лагодити пошкоджене. Скрута, на яку перетворилась багаторічна праця громади, принаймні, неабияк їх згуртувала.

Односельці працюють разом на відновлення свого населеного пункту та вірять, що перемога вже незабаром.

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