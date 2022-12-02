Украина

Запорожье, Харьковская и Днепропетровская области. Этой ночью оккупанты снова били по Украине

Виктория Мельник, редактор сайта 02 декабря 2022, 09:00
Запорожье, Харьковская и Днепропетровская области. Этой ночью оккупанты снова били по Украине

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