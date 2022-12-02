Запорожье, Харьковская и Днепропетровская области. Этой ночью оккупанты снова били по Украине

Еще одну беспокойную ночь устроили украинцам российские оккупационные войска. Всю ночь они били по нашим городам, терроризируя людей и уничтожая объекты инфраструктуры.
Детальнее рассказываем в материале.
Враг в очередной раз нанес ракетный удар по Запорожью. Об этом сообщил глава ОГА Александр Старух.
Его целью было разрушение промышленной и энергетической инфраструктуры областного центра. В результате начался пожар, — отметил он.
К счастью, жертв нет. Нашим спасателям удалось оперативно потушить огонь.
Поздно вечером россияне ударили ракетой по многоэтажке в Клугино-Башкировке Харьковской области. Предварительно известно, что ранена одна женщина.
Об этом сообщает спикер областного управления ГСЧС Евгений Василенко, пишет Суспільне.
В результате обстрела частично уничтожены квартиры на последнем этаже дома.
Россияне не дают спокойно жить и жителям Никопольского района Днепропетровской области.
Всю ночь били по району из тяжелой артиллерии. Держали под прицелом сам Никополь и Марганецкую общину. Выпустили по ним около 40 снарядов, — сообщает глава ОВА Валентин Резниченко.
К счастью, люди уцелели. Масштабы разрушений выясняются.
Современная война уже стала одним из самых больших испытаний не только для украинцев, но и для всего мира. Но главное — люди документируют все, что творят российские оккупанты.
Житель Тереховки под Черниговом месяц документировал, как и чем россияне обстреливали город. Рассказываем об этом подробнее.
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Фото: Александр Старух