Запоріжжя, Харківщина та Дніпропетровщина. Цієї ночі окупанти знов гатили по Україні

Ще одну неспокійну ніч влаштували українцям російські окупаційні війська. Цілу ніч вони гатили по наших містах, тероризуючи людей і знищуючи об’єкти інфраструктури.

Детальніше розповідаємо в матеріалі.

Обстріл Запоріжжя

Ворог вчергове завдав ракетного удару по Запоріжжю. Про це повідомив голова ОДА Олександр Старух.

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Його метою було руйнування промислової та енергетичної інфраструктури областного центру. Як наслідок, зайнялася пожежа, — зазначив він.

На щастя, жертв немає. Нашим рятувальникам вдалося оперативно загасити вогонь.

Обстріл Харківщини

Пізно ввечері росіяни вдарили ракетою по багатоповерхівці у Клугино-Башкирівці, що на Харківщині. Попередньо відомо, що поранена одна жінка.

Про це повідомляє речник обласного управління ДСНС Євген Василенко, пише Суспільне.

Внаслідок обстрілу частково знищені квартири на останньому поверсі будинку.

Обстріл Дніпропетровщини

Росіяни не дають спокійно жити й мешканцям Нікопольського району Дніпропетровщини.

Усю ніч били по району з важкої артилерії. Тримали під прицілом сам Нікополь та Марганецьку громаду. Випустили по них майже 40 снарядів, — повідомляє голова ОВА Валентин Резніченко.

На щастя, люди вціліли. Масштаби руйнувань наразі з’ясовуються.

Сучасна війна вже стала одним із найбільших випробувань не лише для українців, а й для усього світу. Та головне — люди документують усе те, що коять російські окупанти.

Житель Терехівки під Черніговом місяць документував, як і чим росіяни обстрілювали місто. Розповідаємо про це більше.