Миссия россиян — убить и подвергнуть пыткам — касается всех, кто живет на украинской территории. Поэтому не везет даже тем украинцам, которые раньше имели российское гражданство.

Поселок Юльевка в Запорожской области ежедневно страдает от российских обстрелов снарядами и кассетными бомбами.

В этой местности проживает много людей, которые ранее жили в России и имеют там многочисленных родственников. Поэтому миф россиян об освобождении “своих” снова терпит крах.

В результате обстрелов пострадали уже десятки домов и культурный центр, которым опекается одна из бывших жительниц РФ Ольга Ковальчук.

Женщина треть жизни прожила в России, а сейчас ракеты этой страны разрушают дом, выбивая окна и пробивая крышу.

Еще одна пострадавшая — Галина. На огород недалеко от дома женщины прилетели “инопланетяне”. Так она называет русскую ракету, которая оставила после себя воронку в земле, уничтожила летнюю кухню и выбила окна в доме.

Это заставило женщин окончательно разорвать связь с многочисленными родственниками и знакомыми в России. По их словам, эти люди сейчас похожи на зомби от российской пропаганды.

Многие жители Юльевки уже выехали вместе с детьми в поисках безопасности. Однако в знак веры и желания вернуться в родительский дом детишки нарисовали патриотические рисунки, которые сейчас украшают стены культурного центра.

Взрывы ощущают все жители Запорожской области. Недавно в Орехове Запорожской области женщина спасла сына ценой собственных ног.

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