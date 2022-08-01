Украина

Обстреливают своих: на огород бывшей жительницы РФ прилетел вражеский снаряд

Андрей Почтев 01 августа 2022, 21:00
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